Ennesima inondazione della strada sul lungomare Balai, a Porto Torres, all'altezza della spiaggia dello Scoglio Lungo, dove si sono riversate le acque piovane e liquami fognari, una criticità che si ripresenta ad ogni acquazzone.

La storia di ripete da oltre trent'anni e le conseguenze si ripercuotono sull'ambiente marino e sulle attività commerciali presenti in quel tratto di strada.

La forza dell'acqua travolge ogni cosa e trascina i detriti che finisce sulla sabbia e in mare, in uno degli arenili dove è ancora attivo il servizio di salvamento e soccorso in mare della cooperativa Vosma. Le cause derivano dalla rete fognaria, inadeguata ormai da troppo tempo. Le forti piogge fanno saltare i tombini a causa del sottodimensionamento del collettore e le acque nere, miste ad acque bianche formano un fiume acquitrinoso e melmoso che finisce sulla sabbia, formando un canalone che si riversa sul mare. Una situazione precaria con odori nauseabondi per gli esercenti e i locali che operano sul lungomare.

