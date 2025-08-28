Sono quattro le compagnie aeree che hanno presentato offerte in risposta al bando “Nuove Rotte”, promosso dall’Assessorato regionale dei Trasporti, in collaborazione con l’Assessorato del Turismo e con la SFIRS (Società Finanziaria della Regione Sardegna).

Lo comunica la Regione, dopo la conclusione della finestra di 60 giorni utile all’invio delle manifestazioni di interesse per i tre scali sardi di Cagliari, Alghero e Olbia.

Alcune offerte – viene spiegato – includono anche la stagione Winter, altre riguardano la sola programmazione estiva. In ogni caso le nuove rotte prenderanno avvio nella Summer 2026.

«Registriamo una risposta da parte del mercato e un interesse distribuito su tutti gli aeroporti dell’Isola – spiega l’assessora ai Trasporti, Barbara Manca. Aggiungendo: «È un passo importante verso l’obiettivo di ampliare e stabilizzare i collegamenti, sostenendo al tempo stesso la destagionalizzazione e l’accessibilità della Sardegna».

Si apre ora la fase di valutazione tecnico-economica delle proposte per la successiva aggiudicazione, in coerenza con i criteri del bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE), che prevede un contributo fino al 50% dei costi aeroportuali per favorire l’avvio delle nuove connessioni.

«Continueremo – conclude Manca - a monitorare attentamente l'iter del bando fino all'attivazione delle nuove rotte, che saranno operative a partire dall’estate 2026, a beneficio dei residenti, delle imprese e del turismo».

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata