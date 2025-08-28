Nuove rotte aeree, chiuso il bando: quattro compagnie in garaL’assessora regionale Manca: «Interesse distribuito su tutti e tre gli aeroporti dell’Isola. Le tratte operative a partire dall’estate 2026»
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Sono quattro le compagnie aeree che hanno presentato offerte in risposta al bando “Nuove Rotte”, promosso dall’Assessorato regionale dei Trasporti, in collaborazione con l’Assessorato del Turismo e con la SFIRS (Società Finanziaria della Regione Sardegna).
Lo comunica la Regione, dopo la conclusione della finestra di 60 giorni utile all’invio delle manifestazioni di interesse per i tre scali sardi di Cagliari, Alghero e Olbia.
Alcune offerte – viene spiegato – includono anche la stagione Winter, altre riguardano la sola programmazione estiva. In ogni caso le nuove rotte prenderanno avvio nella Summer 2026.
«Registriamo una risposta da parte del mercato e un interesse distribuito su tutti gli aeroporti dell’Isola – spiega l’assessora ai Trasporti, Barbara Manca. Aggiungendo: «È un passo importante verso l’obiettivo di ampliare e stabilizzare i collegamenti, sostenendo al tempo stesso la destagionalizzazione e l’accessibilità della Sardegna».
Si apre ora la fase di valutazione tecnico-economica delle proposte per la successiva aggiudicazione, in coerenza con i criteri del bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE), che prevede un contributo fino al 50% dei costi aeroportuali per favorire l’avvio delle nuove connessioni.
«Continueremo – conclude Manca - a monitorare attentamente l'iter del bando fino all'attivazione delle nuove rotte, che saranno operative a partire dall’estate 2026, a beneficio dei residenti, delle imprese e del turismo».
(Unioneonline/l.f.)