Bonorva, tre giorni di festa: sul palco Max GazzèAppuntamento dal 6 all’8 settembre
Il cantante Max Gazzè sarà la star della manifestazione musicale e culturale di Bonorva, in provincia di Sassari.
Dal 6 all’8 settembre il paese si prepara a vivere tre di giorni di festa e grande musica in occasione della festa di Santa Maria Bambina, organizzata dal gruppo dei Fedales 75.
Si parte il 6 settembre con il concerto di Max Gazzè insieme all’Orchestra Jazz della Sardegna diretta dal maestro Gavino Mele, per un concerto che unisce la voce e i successi di uno dei cantautori più amati alle sonorità eleganti del jazz.
La serata del 7 settembre in piazza Santa Maria inizia con con lo show travolgente di Tutti Pazzi per Rds, seguito dal dj set di Damianito che farà ballare il pubblico tutta la notte. A chiudere la festa, l’8 settembre, sarà la voce intensa e coinvolgente della cantante sarda, Maria Luisa Congiu, in un concerto capace di intrecciare tradizione e nuove sonorità.
Un appuntamento che trasforma Bonorva in un palcoscenico a cielo aperto, tra musica, emozioni e comunità.