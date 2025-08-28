A causa di un incendio divampato a Mamuntanas, l’Arst ha dovuto interrompere la circolazione ferroviaria sulla tratta Olmedo–Alghero, sia in andata che in ritorno dal primo pomeriggio.

I viaggiatori coinvolti sono stati trasferiti con servizio sostitutivo mediante navetta bus. Per domare il rogo stanno operando vigili del fuoco e il corpo forestale con un elicottero. 

