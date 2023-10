Prosegue per la compagnia barracellare di Porto Torres l’attività antincendio fino al 31 ottobre.

Vietato ai proprietari dei terreni effettuare l’abbruciamento di sfalci o altro prodotto da taglio. In particolare sono vietate tutte quelle azioni che, per condizioni metereologiche, stato della vegetazione e pericolosità degli attrezzi, mezzi e strumenti utilizzati, uso di molette e saldatrici elettriche in special modo nelle gironate ventose, possono provocare un incendio boschivo.

Terminata la stagione della campagna antincedmio boschivo, può accadere che venga emanato il bollettino generale di elevato pericolo di incendio boschivo, durante il quale oltre ad essere proibito bruciare sterpaglie o l’uso di mezzi meccanici ed elettrici, è precluso smaltire braci e gettare dai veicoli o abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari, sigarette, o qualsiasi materiale acceso o allo stato di brace, nonché fermare gli automezzi con marmitta catalitica a contatto con sterpi e materiale vegetale secco.

In caso di inosservanza sono previste sanzioni pecuniarie che variano dai 5mila ai 50mila euro.

© Riproduzione riservata