Un ponte tra Porto Torres e Kayemor, comunità rurale nel sud ovest del Senegal, situata nella regione di Kaolack, vicino al confine con il Gambia. Una località nota anche per essere un villaggio Sérère menzionato da Léopold Sédar Senghor, e che ha beneficiato di progetti di sostegno umanitario, come quelli avviati da Porto Torres.

L’amministrazione comunale intende avviare un percorso di gemellaggio tra la città turritana e Kayemor, villaggio di una certa rilevanza culturale e storica, inserito in un contesto rurale e beneficiario di progetti di sviluppo.

Nel dicembre 2023 un container carico di arredi e materiale didattico e di beni di prima necessità partì da Porto Torres alla volta del Senegal per raggiungere il villaggio di Kayemor e sviluppare un progetto di sostegno allo studio e all’educazione, inserendosi in quel ponte della solidarietà che da diverso tempo è attivo tra la Sardegna verso il Paese dell’Africa Occidentale.

L’amministrazione comunale, attraverso la collaborazione con gli Istituti comprensivi cittadini, il coinvolgimento di numerose associazioni e di volontari e il prezioso supporto della Fondazione di Sardegna, decise di inviare nel villaggio di Kayemor materiale didattico e arredi scolastici: banchi, sedie, lavagne, computer, ma anche beni di prima necessità come abbigliamento per bambini e materiale farmaceutico.

Il presidente del consiglio comunale, Franco Satta, ha convocato la commissione Statuto e Regolamenti, in programma martedì 20 gennaio alle 9, presso la sala consiliare, per designare i componenti del comitato di gemellaggio.

