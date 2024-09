Progetti di inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità. Il Comune di Porto Torres nell’ambito del Plus di Sassari apre i termini dell’avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni d’interesse finalizzate alla costituzione di un partenariato per la co-progettazione e l’attuazione di progetti di inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità a valere sul progetto “Includis”della Regione Sardegna. Possono partecipare gli enti pubblici e/o organizzazioni del terzo settore in possesso dei requisiti soggettivi indicati dall’art. 8 dell’avviso Includis che intendono compartecipare alla progettazione e realizzazione di progetti di inclusione socio-lavorativa. Lo scopo la realizzazione di un sistema diffuso e articolato di servizi per l'accompagnamento al lavoro di persone con disabilità, volto al recupero delle capacità di socializzazione e, più in generale, a un reinserimento sociale partecipato. Si intende così contribuire all’incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro attraverso lo sviluppo di percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva e di sostegno all’inserimento sociale e lavorativo di tali destinatari.

