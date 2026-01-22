Primo incontro delle forze politiche del campo largo a Porto Torres in vista delle amministrative della prossima primavera, con i rappresentanti dei partiti e delle liste che hanno deciso di sostenere la ricandidatura del sindaco del Comune di Porto Torres, Massimo Mulas. Al tavolo riunitosi ieri sera, mercoledì 21 gennaio, nella sede del Partito Democratico, nel corso Vittorio Emanuele, hanno preso parte gli esponenti delle forze politiche, quali Orizzonte Comune (Franco Satta), Progetto Turritano (Alessandro Carta – Gavino Ruiu), Movimento 5 Stelle (Gavino Arru – Loredana De Marco), Europa Verde (Tonino Tanda – Cristian Luisi), Sinistra Futura (Paola Polano), Progressisti (Marcello Sanna), Partito Socialista (Gavino Bigella), Partito Democratico (Simona Fois – Giacomo Rum – Antonello Cabitta), oltre all’ex assessore regionale Gianfranco Satta, che sta promuovendo una lista civica di ispirazione riformista di sinistra.

Durante l'incontro, tutti i partecipanti hanno sottolineato l’importanza di rafforzare la continuità amministrativa dell’attuale primo cittadino Mulas, dando seguito agli indirizzi strategici delineati all’inizio del suo mandato e portando a compimento i numerosi progetti e iniziative già avviati. È stato ribadito l'impegno a implementare ulteriormente questi progetti, con l'integrazione delle proposte presentate dalle diverse forze della coalizione, in piena coerenza con il programma in essere. Le forze del campo largo si sono date appuntamento per una prossima riunione da organizzarsi a cominciare dalla prossima settimana con un gruppo di lavoro più snello, composto dai rappresentanti di tutti i partiti della coalizione, con il compito di calendarizzare gli incontri per perfezionare le linee programmatiche e definire le liste a sostegno della candidatura a sindaco.

«È stato concordato di lasciare aperta la possibilità di includere ulteriori alleanze, qualora partiti o liste civiche fossero interessati a sostenere il programma della coalizione e la ricandidatura del sindaco Massimo Mulas, sempre nel rispetto delle dinamiche democratiche all'interno della stessa», ha spiegato il segretario del Pd, Antonello Cabitta. «L'incontro si è concluso con una forte determinazione a lavorare insieme per garantire il successo della ricandidatura di Mulas e portare avanti un progetto di amministrazione che guardi al futuro e alla crescita della comunità».

© Riproduzione riservata