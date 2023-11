Lo sport protagonista della cerimonia di premiazione delle atlete e degli atleti turritani che si sono distinti per imprese e meriti sportivi. L’appuntamento è per lunedì 27 novembre alle ore 17 nella sala Filippo Canu.

Durante la cerimonia – promossa anche quest’anno dall’amministrazione comunale - atlete e atleti che abbiano conseguito risultati sportivi, a partire dall’ambito regionale, saranno premiati dall'allenatore della nazionale di pallanuoto Alessandro Campagna, ospite d’onore della manifestazione, e dal delegato provinciale Coni, Giuseppe Manca.

Alla cerimonia prenderanno parte anche il sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas, l’assessora allo Sport, Simona Fois e il presidente della commissione Sport, Antonello Cabitta. In serata alle 20 presso l’hotel Libyssonis si terrà la manifestazione Premi Panathlon per il fair play organizzata da Panathlon club di Sassari presieduta da Marcello Sassari che interverrà insieme al presidente del club regionale, Francesco Sanna. Ospiti della serata gli ex calciatori Marco Piga e Mario Piga, oltre allo stesso ex campione di pallanuoto Campagna.

