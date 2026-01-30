La giunta comunale di Porto Torres ha approvato il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP) a seguito relativo agli interventi strutturali sul ponticello in legno, posizionato lungo la passeggiata di Balai. La struttura, in prossimità del Belvedere delle Acque Dolci, era crollata a causa delle intemperie e del forte vento che si era abbattuto sulla costa nei giorni scorsi. Per ripristinare l’area interdetta da troppo tempo per le criticità strutturali, causate dal fenomeno della erosione costiera e dalla salsedine, l’amministrazione comunale aveva predisposto tre proposte progettuali. Il piano scelto dall’esecutivo, ritenuto più consono al ripristino del ponticello, prevede la ricostruzione del ponte con una struttura in acciaio. A determinare la scelta finale sono stati anche i costi, la vita utile dell’opera, la compatibilità con il contesto paesaggistico, della sostenibilità gestionale nel lungo periodo con particolare attenzione alla riduzione dei futuri interventi di manutenzione. L’intervento di rifacimento del ponte si inserisce nel più ampio programma di valorizzazione e messa in sicurezza del sistema dei percorsi costieri, nell’ambito del quale ogni intervento viene attentamente ponderato in relazione alle peculiari caratteristiche geomorfologiche del litorale soggetto a fenomeni di erosione costiera. L’obiettivo è quello di restituire alla collettività un’infrastruttura sicura, durevole e armonicamente integrata nel paesaggio turritano.

