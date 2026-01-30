Sulla complicata vicenda della lottizzazione di Monte Carru interviene il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale ad Alghero, Alessandro Cocco, che annuncia il deposito di un’interrogazione consiliare per fare piena chiarezza sugli obblighi legati all’agibilità degli immobili e sulle opere di urbanizzazione.

«Il Tribunale di Sassari ha ribadito che l’obbligo di completare tutte le opere necessarie all’agibilità, comprese quelle idriche, è in capo al lottizzante, la Botticelli Immobiliare Srl», sottolinea Cocco. «Alla luce di questo chiarimento, e considerato che il Comune ha acquisito le opere di urbanizzazione nel giugno scorso, riteniamo doveroso fare piena chiarezza per tutelare i cittadini che vivono nelle abitazioni della lottizzazione Monte Carru».

Secondo il capogruppo di FdI, il provvedimento del Tribunale definisce in modo inequivocabile il perimetro delle responsabilità. «Senza polemiche chiediamo di vederci chiaro su un passaggio delicato che riguarda diritti fondamentali come l’agibilità degli immobili. Il giudice è stato netto: tra le opere da completare rientrano tutte quelle indispensabili all’agibilità, comprese le infrastrutture idriche».

Cocco richiama anche la sequenza indicata dal Tribunale: «Prima il completamento delle opere da parte del lottizzante, poi la verifica, quindi l’acquisizione da parte del Comune e infine l’affidamento ad Abbanoa». Da qui la necessità di approfondire la delibera con cui il Comune ha acquisito le opere di urbanizzazione. «Questo quadro impone una riflessione seria, per tutelare i residenti ma anche l’Ente, chiarendo se esistano rischi per il Comune e se vi siano state certificazioni rilasciate in presenza di opere non definitivamente ultimate».





© Riproduzione riservata