«Un investimento concreto sulla sicurezza, pensato soprattutto per i bambini, i ragazzi e per le loro famiglie». Così il consigliere regionale Valdo Di Nolfo commenta il finanziamento di 125 mila euro stanziato dalla Regione Sardegna a favore del Comune di Alghero per la realizzazione di un progetto di illuminazione pubblica in via della Tramontana, nella zona di Maria Pia.

«Via della Tramontana è la strada principale di un’area a forte vocazione sportiva - spiega Di Nolfo - dalla quale si accede a numerose strutture: due campi da baseball, la pista di atletica, il Tennis Club, i campi da padel, campo da calcio e il Centro sportivo Pino Cuccureddu e il Centro Sportivo Pino Cuccureddu, dove si allena la scuola calcio più titolata dell'isola e che offre ben tre campi diversi. Si tratta di una via interessata quotidianamente da un intenso traffico automobilistico e che, ad oggi, risulta completamente priva di illuminazione pubblica. Ogni giorno tantissimi bambini e ragazzi frequentano questa zona per allenamenti e attività sportive, spesso anche nelle ore serali. Un’illuminazione adeguata è quindi fondamentale per garantire maggiore sicurezza e tranquillità a pedoni, sportivi e automobilisti».

Anni fa Di Nolfo aveva depositato e fatto approvare un ordine del giorno in Consiglio comunale in merito e oggi, nella veste di consigliere regionale, vede concludersi l’iter. «Sono orgoglioso di essere riuscito a reperire i fondi necessari per la realizzazione di quello che non è solo un intervento infrastrutturale, ma un piccolo grande progetto di sicurezza urbana e sociale, capace di rendere la zona più sicura, vivibile e pienamente fruibile».

