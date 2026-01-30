La Regione Sardegna ha incrementato di 100 milioni di euro il Fondo Unico destinato agli Enti locali, garantendo risorse certe per il triennio 2026–2028. Un intervento che rafforza in modo significativo la capacità finanziaria dei Comuni e offre maggiore stabilità nella programmazione dei servizi e degli investimenti. Soddisfazione viene espressa dal sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto, che sottolinea la portata politica e amministrativa della decisione.

«È una notizia di grande rilievo per tutti i Comuni sardi, che dimostra quanto le scelte politiche possano davvero fare la differenza», commenta il primo cittadino. «Per chi amministra i territori questo intervento rappresenta una svolta concreta, dopo anni segnati da tagli, accantonamenti e da crescenti difficoltà nel garantire servizi essenziali».

Secondo Cacciotto, le risorse aggiuntive incideranno direttamente sulla qualità della vita dei cittadini. «Parliamo di fondi che consentono agli enti locali di programmare con maggiore certezza, superando la logica dell’emergenza continua e restituendo dignità alla pianificazione amministrativa».

Il sindaco evidenzia anche il valore politico della scelta regionale. «Questo risultato nasce da una decisione chiara: mettere al centro i bisogni reali delle comunità, dalle città alle aree interne, e sostenere i Comuni come primo presidio di coesione sociale».

Per gli amministratori significa poter lavorare meglio e ottenere più servizi. Cacciotto ha voluto ringraziare la giunta e il consiglio regionale «per un’azione concreta e in controtendenza rispetto alle politiche nazionali», ribadendo l’impegno dell’Amministrazione comunale a fare la propria parte per il benessere della comunità.

© Riproduzione riservata