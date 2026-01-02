Il Comune di Porto Torres avvia la procedura per l’ampliamento del canile di Monte Rosè, attraverso l’affidamento della redazione del progetto di fattibilità economica. La struttura, di proprietà dell’ente comunale, è ormai satura e richiede nuovi spazi adeguati per contenere un numero sempre crescente di cani.

La progettazione richiede una valutazione tecnica degli spazi e delle infrastrutture necessarie come i recinti, le aree di socializzazione e i servizi veterinari, oltre alla stima dei costi per l’ampliamento, i tempi di realizzazione e le risorse necessarie per il mantenimento della nuova struttura. Il progetto affidato per un importo di 15mila euro, ha l’obiettivo di replicare un ambiente in grado di soddisfare le esigenze fisiche ed emotive dei cani, riducendo l’impatto negativo del confinamento e aumentando il loro benessere globale per favorire la loro adozione. La salute dei cani rappresenta, infatti, un punto fermo nella lotta al randagismo, con l’obiettivo di equilibrare la necessità di garantire lo stato di salute dell’animale con il contenimento della spesa pubblica.

Con delibera della giunta comunale del 15 gennaio 2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2025-2027 che affida ai responsabili delle Aree la gestione delle spese per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

