Il gip Giovanni Paolo Piana del Tribunale di Sassari ha dichiarato inammissibile l’istanza di rito abbreviato condizionato alla perizia psichiatrica, richiesta da Nicola Lucchi, avvocato difensore dell’omicida Fulvio Baule, il 40enne di Ploaghe che il 26 febbraio scorso, a Porto Torres, uccise brutalmente con un’accetta entrambi i suoceri, Caterina Mancusa e Basilio Saladdino, riducendo in fin di vita anche la ex moglie Ilaria Saladdino.

Il giudice in camera di consiglio ha accolto la richiesta avanzata dal pm Enrica Angioni rigettando il giudizio abbreviato per l'omicidio aggravato, delitto per il quale la legge prevede la pena dell’ergastolo, determinata dalle aggravanti della crudeltà e dai futili motivi per il quale il reato è stato commesso. Pertanto il processo proseguirà secondo il giudizio immediato, con prima udienza fissata per il 29 novembre. In aula è comparso anche l’imputato reo confesso, Fulvio Baule, sul quale da un primo esame il consulente Mario Deriu, nominato dalla difesa, avrebbe riscontrato "disturbi di psicopatologia psichiatrica classificati come disturbo borderline della personalità, e in grado di compiere azioni aggressive nei confronti di terzi e di se stesso". La richiesta di perizia psichiatrica potrà essere avanzata anche in sede di giudizio immediato.

Gli avvocati Gian Mario Solinas e Gabriele Satta si costituiranno parte civile, presenti insieme a Giusy Saladdino, accompagnata dal marito Franco, entrambi affidatari dei figli di Ilaria Saladdino, i due gemellini davanti ai quali si è consumato l’agghiacciante duplice omicidio e l’aggressione nei confronti della loro mamma.

