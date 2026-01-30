Pezzi di cornicione cadono dal vecchio edificio scolastico De Amicis, l’antica e storica struttura situata in corso Vittorio Emanuele che a Porto Torres ospita il plesso della scuola media “Don Sanna”.

Un grosso masso è crollato all’ingresso dell'ex rifugio antiaereo costruito durante la Seconda guerra mondiale sotto lo stabile, che in passato ospitò la scuola elementare, spesso fruibile come spazio espositivo in occasione di mostre temporanee.

Un cedimento che mostra lo stato di degrado in cui versa la facciata dell'edificio, realizzato nel 1912 in stile ottocentesco, un bene storico di pregio che presenta criticità strutturali esterne, mentre la parte interna è stata sottoposta ad interventi di ristrutturazione.

L'area è stata transennata e messa in sicurezza, ma restano i rischi presenti negli ingressi della scuola. L'amministrazione comunale ha predisposto un piano di intervento da un milione di euro per la riqualificazione esterna dell'Istituto, opera pubblica inserita nel piano di valorizzazione degli edifici di importanza culturale per Porto Torres. Risorse previste nella variazione di bilancio approvata dal Consiglio comunale, e che consentiranno il rifacimento totale della facciata dello storico edificio scolastico che si appresta ad essere trasformato in un Polo culturale, un luogo vivo e multifunzionale capace di ospitare la biblioteca comunale, uno student hub e l’Università delle Tre Età, con spazi destinati anche ai concerti della scuola civica di musica.

