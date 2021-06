Sopralluogo del presidente del Consiglio regionale Michele Pais all’hub vaccinale allestito a Porto Torres, istituito nella struttura sportiva PalaMura grazie all’accordo tra amministrazione comunale e Ats Sardegna e il supporto della Regione. Nella seconda giornata di vaccinazioni, iniziata con 180 inoculazioni del siero, prosegue la somministrazione della prima dose ai cittadini turritani dai 40 ai 79 anni, i quali non risultano già prenotati all'Hub di Promocamera a Sassari. “Dopo questo primo avvio del Centro vaccinale con le prime dosi, ci impegneremo affinché l’Ats garantisca l’apertura dell’hub anche per il richiamo evitando disagi a chi non si potrà recare in altri centri extraurbani – ha detto Michele Pais – questo perché la tutela della salute dei sardi e la preparazione della stagione turistica al massimo livello, sono per noi obiettivi indefettibili”. Insieme al presidente del Consiglio regionale anche una delegazione della Lega accolti dal presidente del consiglio comunale di Porto Torres Franco Satta e dall’assessore ai Servizi Sociali Simona Fois. Il centro attivato per tre giorni di inoculazione resterà aperto anche sabato mattina per le ultime somministrazioni gestite dai medici di medicina generale con il supporto del personale Ats. Attorno la macchina organizzativa ormai collaudata della consulta del volontariato, mentre il Comune ha curato esclusivamente la pulizia e l'allestimento della struttura e al PalaMura si sta occupando dell'accoglienza e del servizio d'ordine.

© Riproduzione riservata