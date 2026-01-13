L’istituto d’istruzione superiore Mario Paglietti di Porto Torres apre le porte in occasione dell’Open Day, in programma giovedì 15 gennaio, tra innovazione, laboratori e orizzonti internazionali. Un’occasione per scoprire l’offerta formativa di uno degli istituti più dinamici del territorio. Dalle 15 alle 18 i plessi della scuola del lungomare Balai e di via Bernini accoglieranno studenti e famiglie per il tradizionale Open Day, un evento dedicato all’orientamento e alla scoperta degli spazi didattici. L'istituto si presenterà alla cittadinanza in entrambe le sue sedi storiche, offrendo un percorso immersivo tra teoria e pratica. Nella sede del Lungomare riflettori accesi sui percorsi del Nautico e dello Smat, in via Bernini saranno protagonisti i percorsi dei Licei, con un focus sulla formazione umanistica, scientifica e linguistica.nIl punto di forza del “Paglietti” è da sempre l'apprendimento esperienziale. Durante il pomeriggio, i visitatori saranno guidati da docenti, studenti e personale Ata alla scoperta di laboratori all'avanguardia: nell’area nautica sarà possibile visitare il Planetario, i simulatori di Navigazione, i laboratori di Meccanica, Elettrotecnica, Fisica, Chimica e la suggestiva Rimessa Natanti, vero fiore all'occhiello per la formazione marittima. Nel settore Smat tutti i laboratori specialistici saranno aperti e operativi per mostrare le competenze professionalizzanti legate al territorio. Nei Licei - scientifico, sportivo e linguistico- l'offerta si articolerà attraverso laboratori interattivi di Chimica, Fisica, Scienze Motorie, Matematica, Disegno e Storia dell’Arte, Lingue e Latino, dimostrando come la tradizione liceale possa dialogare con l'innovazione. Particolare rilievo sarà dato alle postazioni Erasmus+. L'I.I.S. Paglietti, infatti, investe con forza sulla mobilità internazionale, offrendo ai propri studenti la possibilità di arricchire il curriculum con esperienze di studio e stage all'estero, pilastri fondamentali per il cittadino europeo di domani. "Siamo felici di riaprire le porte del nostro Istituto alle famiglie e alla comunità - ha detto il dirigente Daniele Taras -. L'Open Day non è solo un momento di orientamento, ma una festa della scuola in cui mostriamo l'energia e la passione dei nostri ragazzi e dei docenti. Il nostro obiettivo è offrire ai giovani gli strumenti critici e tecnici per navigare con successo nel mondo del lavoro e dell'università, restando sempre ancorati ai valori di inclusione e innovazione che ci contraddistinguono."

