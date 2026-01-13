Porto Torres: Open Day all’istituto PagliettiSi terrà giovedì 15 gennaio
L’istituto d’istruzione superiore Mario Paglietti di Porto Torres apre le porte in occasione dell’Open Day, in programma giovedì 15 gennaio, tra innovazione, laboratori e orizzonti internazionali. Un’occasione per scoprire l’offerta formativa di uno degli istituti più dinamici del territorio. Dalle 15 alle 18 i plessi della scuola del lungomare Balai e di via Bernini accoglieranno studenti e famiglie per il tradizionale Open Day, un evento dedicato all’orientamento e alla scoperta degli spazi didattici. L'istituto si presenterà alla cittadinanza in entrambe le sue sedi storiche, offrendo un percorso immersivo tra teoria e pratica. Nella sede del Lungomare riflettori accesi sui percorsi del Nautico e dello Smat, in via Bernini saranno protagonisti i percorsi dei Licei, con un focus sulla formazione umanistica, scientifica e linguistica.nIl punto di forza del “Paglietti” è da sempre l'apprendimento esperienziale. Durante il pomeriggio, i visitatori saranno guidati da docenti, studenti e personale Ata alla scoperta di laboratori all'avanguardia: nell’area nautica sarà possibile visitare il Planetario, i simulatori di Navigazione, i laboratori di Meccanica, Elettrotecnica, Fisica, Chimica e la suggestiva Rimessa Natanti, vero fiore all'occhiello per la formazione marittima. Nel settore Smat tutti i laboratori specialistici saranno aperti e operativi per mostrare le competenze professionalizzanti legate al territorio. Nei Licei - scientifico, sportivo e linguistico- l'offerta si articolerà attraverso laboratori interattivi di Chimica, Fisica, Scienze Motorie, Matematica, Disegno e Storia dell’Arte, Lingue e Latino, dimostrando come la tradizione liceale possa dialogare con l'innovazione. Particolare rilievo sarà dato alle postazioni Erasmus+. L'I.I.S. Paglietti, infatti, investe con forza sulla mobilità internazionale, offrendo ai propri studenti la possibilità di arricchire il curriculum con esperienze di studio e stage all'estero, pilastri fondamentali per il cittadino europeo di domani. "Siamo felici di riaprire le porte del nostro Istituto alle famiglie e alla comunità - ha detto il dirigente Daniele Taras -. L'Open Day non è solo un momento di orientamento, ma una festa della scuola in cui mostriamo l'energia e la passione dei nostri ragazzi e dei docenti. Il nostro obiettivo è offrire ai giovani gli strumenti critici e tecnici per navigare con successo nel mondo del lavoro e dell'università, restando sempre ancorati ai valori di inclusione e innovazione che ci contraddistinguono."