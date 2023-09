Nuova udienza del processo con giudizio immediato nei confronti di Fulvio Baule, il muratore di Ploaghe, 41enne, che la sera del 26 febbraio 2022, a Porto Torres, uccise i suoceri a colpi d’ascia e ferì gravemente la ex moglie Ilaria Saladdino.

Dopo la deposizione dei testimoni convocati dalla pm Enrica Angioni domani, martedì 26 settembre, comparirà nell’aula della Corte d’Assise l’imputato, reo confesso, che ha accettato di sottoporsi ad esame davanti al giudice Massimo Zaniboni e agli avvocati di parte civile Gabriele Satta, Gianmario Solinas e Silvia Ferraris.

Assistito dall’avvocato della difesa, Nicola Lucchi, il muratore di Ploaghe nel corso della precedente udienza aveva reso dichiarazioni spontanee motivando il suo folle gesto. Una furia omicida esplosa dopo una lite tra l’uomo e la ex moglie da cui si stava separando, un massacro compiuto davanti ai suoi figli gemelli di appena un anno. La pm Angioni aveva chiamato a deporre anche Ilaria Saladdino che, però, per motivi di salute non potrà essere presente.

