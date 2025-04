In occasione dell’80° anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo il Comune di Porto Torres ha organizzato la tradizionale cerimonia del 25 Aprile in programma a partire dalle 10.30 in Piazza Umberto I. Alla cerimonia prenderanno parte le Autorità civili, militari e religiose presenti in città e le Associazioni di Combattenti e reduci con i loro labari. Dopo l'alzabandiera sulle note dell’inno nazionale, il sindaco Massimo Mulas, accompagnato dal comandante della Polizia Locale, deporrà una corona d'alloro ai piedi del Monumento dedicato ai Caduti del Mare. Seguirà il momento di raccoglimento in onore di tutti coloro che nel 1945 contribuirono a liberare il Paese dalla dittatura e dall'occupazione, i partigiani e i combattenti di ogni fronte. Infine, il primo cittadino e il presidente dell’Associazione dei Combattenti e Reduci Moreno Nocco pronunceranno i rispettivi discorsi ricordando come il 25 Aprile sia la festa di tutti gli italiani che si riconoscono nella democrazia, nella libertà, nella solidarietà, nei valori fondanti della Costituzione repubblicana, in contrapposizione ai regimi totalitari del Novecento e di oggi.

