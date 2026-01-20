Si è chiusa con esito positivo la conferenza di servizi sul progetto di fattibilità tecnico economica, relativo agli interventi di conservazione e valorizzazione della Necropoli di Su Crocifissu Mannu, il sito archeologico di Porto Torres riconosciuto patrimonio dell’Unesco. Regione Sardegna e Soprintendenza di Sassari e Nuoro hanno espresso pare favorevole senza prescrizioni all’esecuzione delle opere come previsto dal progetto, come il posizionamento della nuova cartellonistica, il cui contenuto dovrà essere concordato il personale tecnico scientifico della stessa Soprintendenza.

I lavori di scavo e movimento terra, invece, dovranno essere eseguiti sotto la costante sorveglianza di un archeologo professionista. L’intervento è reso possibile grazie al finanziamento della Regione, risorse pari a 150mila euro.

Le azioni previste nel progetto di conservazione e valorizzazione predisposto dal Comune riguarderanno il miglioramento dell'accessibilità, la delimitazione, la realizzazione di un'area di sosta, il posizionamento della cartellonistica informativa e didattica da installare in accordo con le indicazioni dei competenti uffici della Soprintendenza ABAP.

Si tratta di un primo pacchetto di interventi, in attesa di ulteriori finanziamenti già previsti dalla RAS, finalizzati a migliore l’accessibilità e la fruibilità di Su Crucifissu Mannu che potrà rivestire un ruolo strategico nelle linee di sviluppo culturale dell’Amministrazione.

Su Crucifissu Mannu, con le sue ventidue sepolture ipogeiche risalenti al Neolitico, è fruibile anche tramite il servizio di visita guidata curato dagli operatori di Memoria Storica dell’Ufficio Turistico comunale che registra il sito come tra i più visitati del territorio di Porto Torres.

Il Consiglio comunale nel novembre 2025 aveva approvato l’adesione del Comune alla Fondazione di Partecipazione per la gestione del sito seriale “La tradizione funeraria nella Preistoria della Sardegna.

Le Domus de Janas” e all’approvazione del relativo Statuto. A seguito dell’iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale Unesco di 17 siti della Sardegna, tra i quali la necropoli di Su Crucifissu Mannu, il Comitato del Patrimonio Mondiale ha indicato una serie di raccomandazioni specifiche perché lo storico riconoscimento, avvenuto lo scorso 12 luglio, possa produrre effetti duraturi in termini di tutela e valorizzazione e possa tradursi in opportunità concrete per i territori e le comunità locali.

