Porto Torres, ok alla mozione su pesca e caro carburantiIl documento condiviso verrà trasmesso agli assessorati regionali
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Voto unanime di tutto il consiglio comunale di Porto Torres per la mozione sulla pesca che porta la firma del consigliere Ivan Cermelli. Il documento condiviso verrà trasmesso agli assessorati regionali all’Agricoltura e alla Pesca, oltre a quello dei Trasporti al fine di recuperare i fondi per finanziare un bando per i ristori relativo al comparto Pesca per il caro carburanti. Nella mozione si sottolinea la necessità di riproporre subito un bando Ucraina regionale, che prevde contributi a fondo perduto per compensare l’aumento del carburante. Nel documento la richiesta immediata di ristori alla Regione, e credito d'imposta sul gasolio con contributi a fondo perduto per far fronte agli aumenti. Inoltre si chiede un anticipo della liquidità con pagamenti rapidi su fondi europei Feampa, per evitare il blocco delle attività; la riduzione temporanea dei costi amministrativi per le imprese del settore; un fondo emergenziale regionale, ovvero una misura straordinaria per la crisi energetica.