Iniziano i lavori relativi al piano di illuminazione pubblica nella rete viaria all’uscita da Porto Torres. Gli interventi, annunciati da Anas, mirano a rendere più sicure le strade nei tratti di maggiore flusso di traffico.

Per poter eseguire i lavori di realizzazione dell’illuminazione situati nel tratto dello svincolo con la provinciale 34, nell’area industriale di Porto Torres (al km 229+400), e nell’incrocio con la sp 56 (al km 222+100) della strada statale 131 “Carlo Felice”, nel periodo dal 20 gennaio al 30 aprile, occorrerà restringere alla circolazione la carreggiata delle rampe e le corsie di accelerazione e decelerazione.

L’alternativa potrebbe essere quella di chiudere alla circolazione la corsia di marcia nei tratti interessati in direzione Porto TorresSassari. Le limitazioni sono previste nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato (esclusi i giorni festivi), dalle 7 alle 19. Pertanto Anas raccomanda agli automobilisti di guidare con prudenza e prestare particolare attenzione all’apposita segnaletica, ai limiti di velocità e divieti di sorpasso.

© Riproduzione riservata