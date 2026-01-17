Iniziano i lavori relativi al piano di illuminazione pubblica nella rete viaria all’uscita da Porto Torres. Gli interventi, annunciati da Anas, mirano a rendere più sicure le strade nei tratti di maggiore flusso di traffico.

Per poter eseguire i lavori di realizzazione dell’illuminazione situati nel tratto dello svincolo con la provinciale 34, nell’area industriale di Porto Torres (al km 229+400), e nell’incrocio con la sp 56 (al km 222+100) della strada statale 131 “Carlo Felice”, nel periodo dal 20 gennaio al 30 aprile, occorrerà restringere alla circolazione la carreggiata delle rampe e le corsie di accelerazione e decelerazione.

L’alternativa potrebbe essere quella di chiudere alla circolazione la corsia di marcia nei tratti interessati in direzione Porto Torres e Sassari. Le limitazioni sono previste nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato (esclusi i giorni festivi), dalle 7 alle 19. Pertanto Anas raccomanda agli automobilisti di guidare con prudenza e prestare particolare attenzione all’apposita segnaletica, ai limiti di velocità e divieti di sorpasso.

