Dal 5 dicembre lo stadio di via delle Vigne a Porto Torres sarà interdetto per quindici giorni a qualsiasi attività sportiva. Il provvedimento è stato adottato per consentire la posa dello strato superficiale di usura della pista per l'atletica leggera, nell'ambito dei lavori di omologazione della struttura.

Per garantire la riuscita dell'intervento, su indicazione del direttore dei lavori, nelle due settimane di cantiere sarà interrotta qualsiasi attività sportiva (allenamenti, amichevoli, gare ufficiali) di tutte le società che utilizzano l'impianto (calcio, atletica leggera, e così via).

«Ci dispiace provocare questo disagio - dichiara il sindaco Massimo Mulas - ma l'interdizione totale è l'unico modo per mettere in sicurezza l'area, evitando interferenze tra il cantiere e altre attività: si tratta quindi di un provvedimento preso anche a tutela di chi frequenta la struttura. L'omologazione della pista è un'opera necessaria e non rinviabile e i sacrifici sono accettabili quando si tratta di avere in cambio un miglioramento. Ricordiamo che una parte di questo intervento non è stata effettuata la scorsa estate a causa delle alte temperature che avrebbero vanificato il cosiddetto retopping».

© Riproduzione riservata