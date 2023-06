Nuova luce alla piazzetta del belvedere lungo il litorale di Porto Torres.

Cantieri aperti nello spazio adiacente al caratteristico ponticello in legno, ancora off limits per le condizioni di precarietà e instabilità dei costoni sui quali poggia. L’area a due passi dalle spiagge delle Acque Dolci e dalla rotonda di Balai rappresenta un punto incantevole per osservare il panorama.

I lavori rientrano nel progetto “Realizzazione di un percorso pedonale per non vedenti e disabili”, in corso di attuazione su tutto il lungomare, che prevede il rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi e la sostituzione con cemento architettonico per una superficie di circa 6mila metri quadrati con la previsione di camminamenti a norma per non vedenti e disabili.

Nella piazzetta è prevista la sostituzione delle vecche mattonelle con una nuova pavimentazione, un materiale resistente alla salsedine. Il soggetto attuatore dell’intervento è la Rete Metropolitana del Nord Sardegna che ha finanziato l’opera con fondi pari a circa 962mila euro.

