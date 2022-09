Inconsueta chiamata per i vigili del fuoco di Porto Torres. Verso le 21 e 10 di questa sera una famiglia residente in una villetta con giardino nel quartiere Serra Li Pozzi, in via delle Ginestre, ha allertato il 115 per la presenza di un pericoloso nido di vespe. Dopo qualche minuto una squadra di vigili del fuoco è accorsa sul posto.

I pompieri, muniti di un potente insetticida, hanno risolto il problema e soprattutto scongiurato il potenziale pericolo, costituito dalle punture degli insetti.

