Uno sportello informativo a Porto Torres per fornire informazioni agli utenti del servizio mensa che fa registrare ancora un numero elevato di morosi. Dal 15 gennaio, ogni giovedì dalle 8.30 alle 11.30 presso la scuola dell’infanzia Borgona, plesso dell'Istituto comprensivo 1, la ditta che gestisce la ristorazione scolastica (Vivenda Spa) attiverà uno sportello per supportare le famiglie. In particolare, fornirà informazioni sulla gestione dell’applicazione ComunicApp, ma anche sulle iscrizioni online, presenze, pagamenti, morosità. In particolare gli utenti morosi potranno richiedere informazioni su come regolarizzare gli arretrati, sui pasti e le diete in caso di esigenze legate a intolleranze o allergie alimentari. Tutte le famiglie sono invitate a partecipare in caso di necessità o dubbi. L'amministrazione ha già provveduto ad inviare le cartelle di riscossione alle famiglie morose. Circa 16mila euro è il debito complessivo registrato dal Comune di Porto Torres per la mensa scolastica, numerosi pasti erogati e non pagati dalle famiglie che usufruiscono del servizio, un ammanco importante che deriva da utencon Isee elevato o non presentato.

