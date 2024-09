Prima insulta e minaccia l'equipaggio dell’ambulanza del 118 e poi rifiuta il soccorso. L’episodio si è verificato nella notte a Porto Torres.

Poco dopo le 2, tra giovedì e venerdì notte, i carabinieri della compagnia di via Antonelli hanno richiesto l’intervento dell’ambulanza del 118 per un uomo di 30 anni, in stato confusionale, rimasto ferito mentre prendeva a calci una saracinesca.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del Soccorso Sardo, lo hanno invitato a salire a bordo del mezzo per essere trasferito presso il pronto soccorso del Santissima Annunziata di Sassari. Ma all’ospedale non c’è mai arrivato. Dopo circa cento metri, il paziente è andato in escandescenze, aggredendo verbalmente e sfidando i soccorritori, accusandoli di non saper fare il loro lavoro.

Chiedeva di poter essere accompagnato presso la Guardia medica, procedura non prevista dalla centrale operativa del 118. Quindi ha chiesto di scendere dall’ambulanza rifiutando il soccorso. Nel frattempo l’uomo è stato segnalato alle forze dell’ordine.

© Riproduzione riservata