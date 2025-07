Il luogotenente Giuseppe Denegri, 59 anni originario di Stintino, comandante della stazione dei carabinieri di Porto Torres, si appresta a congedarsi dall'incarico dopo 40 anni di servizio, esercitato con rigore e impegno lodevole il tutto il territorio della città turritana e nei comuni di competenza.

Per l'occasione l'amministrazione comunale, a nome dell'intera comunità, intende ringraziarlo per «il lavoro reso con grande umanità per la sicurezza della città e dei cittadini», con una targa che gli verrà donata in occasione della seduta del consiglio comunale in programma giovedì 17 luglio alle ore 16 presso la sala consiliare del municipio.

Denegri nella sua lunga carriera, in cui ha dimostrato di possedere grandi doti umane e professionali, è stato insignito dell'onorificienza di cavaliere al Merito della Repubblica Italiana insieme al collega, comandante in congedo del posto fisso della Polizia di Stato, Antonello Seghene. Da appassionato di politica, di recente ha fatto il suo ingresso nel consiglio comunale di Stintinto, sedendosi tra i banchi della opposizione nel ruolo di consigliere comunale.

