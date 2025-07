Le criticità su un cavo di energia elettrica provoca lo stop al traffico in una delle arterie più trafficate del territorio di Porto Torres.

La Città Metropolitana di Sassari ha disposto con un’ordinanza la chiusura al traffico della strada provinciale 34 che da Porto Torres conduce a Stintino – La Pelosa, nel tratto ricadente nel territorio del Comune turritano tra la rotatoria di via Ponte Romano e via dell’Industria e la rotatoria sita tra la Sp 34 e via Vivaldi, al fine di eseguire un intervento urgente di riparazione di un guasto a cavo interrato di distribuzione energia elettrica.

Il percorso alternativo è disponibile nel tratto via Vivaldi-via Marco Polo (oppure via Vespucci) e via dell’Industria sia per chi proviene dal lato Stintino-Alghero-Fiume Santo verso Porto Torres sia per chi da Porto Torres deve proseguire verso Stintino-Alghero Porto Torres. Il traffico locale è consentito tra le due rotatorie verso via Pigafetta, nell’area artigianale di Porto Torres. L’apertura al traffico è prevista nel tardo pomeriggio intorno alle 18.

© Riproduzione riservata