Proseguono i controlli della Polizia Amministrativa del Commissariato di Alghero, in collaborazione con la Questura di Sassari, per garantire il rispetto delle regole nella stagione estiva.

A giugno e nelle prime settimane di luglio, numerose verifiche hanno interessato locali notturni, bar e strutture ricettive, in particolare Bed & Breakfast, a seguito di segnalazioni per schiamazzi notturni e musica ad alto volume.

Tra gli interventi principali, la sospensione dell’attività di una nota discoteca cittadina per gravi irregolarità e difformità rispetto alla licenza, oltre al rischio per la circolazione stradale causato dagli avventori all’uscita del locale. Altri locali sono stati invitati ad adeguarsi dopo rilievi su disturbo alla quiete pubblica e inosservanza delle norme. Controlli mirati anche nei B&B: in uno situato nel centro cittadino sono emerse violazioni fiscali, mancata registrazione degli ospiti e gravi carenze igieniche. Elevate sanzioni di natura amministrativa e penale.

Verifiche anche in piccoli esercizi di somministrazione già segnalati per rumori notturni: in diversi casi sono scattate chiusure temporanee per irregolarità igienico-sanitarie. Le attività di controllo proseguiranno per tutta l’estate.

© Riproduzione riservata