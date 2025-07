Tutto pronto per “Sagra della Cipolla Dorata”, che sabato e domenica proporrà a Banari eventi dedicati al gusto, alla convivialità e all'arte. Da diversi anni la sagra è associata a un premio speciale ideato e donato dal maestro Giuseppe Carta, assegnato a un sardo che abbia reso onore al nome della Sardegna nel mondo. Sabato alle 19 il riconoscimento verrà consegnato alla cantante Elena Ledda, una delle ambasciatrici internazionali dell'identità della Sardegna.

Ad accoglierla sul palco di Piazza Umberto saranno il sindaco Francesco Basciu, il presidente della Proloco Francesco Di Stefano e naturalmente, il maestro Carta. La premiazione sarà anticipata alle 18 dalla dimostrazione del maestro artigiano Barbanera e a seguire dall’esibizione del coro maschile di Banari “Su Cuncordu Banaresu” diretto da Silvio Nappi. Prevista anche l'apertura ufficiale degli stand enogastronomici delle proloco di Banari, Porto Torres, Usini, Thiesi e Villanova Monteleone.

Domenica alle 8.30 sono in programma le escursioni in bici e a piedi nei percorsi naturalistici del Meilogu. Alle 13 è in agenda il pranzo all'ombra del Giardino alberato e, alle 17, sarà il momento dell’“Animazione e giochi per bambini” in Piazza della Palma (Largo Gramsci), con ingresso libero. Quindi alle 18 Laboratorio di Erbe Tintoree con Gianpaolo Demartis.

Alle 19 Show cooking e laboratorio del Gusto DOC con lo chef stellato Luigi Pomata, e incontro con i presidi Slow Food e i vini DOC del territorio. Alle 19.30 l’Heritage Trio si esibirà in un concerto imperdibile per gli amanti del jazz. In Piazza Umberto sarà allestita la mostra “A_Dorata: La Cipolla di Banari nell'Arte” dell’Accademia di Belle Arti Mario Sironi di Sassari, a cura del docente Roberto Satta e, nel cuore del centro storico, sarà visitabile la location “Carta Creation & Design. Un luogo d'Arte chiamato Natura”, dedicata e ispirata all'arte e alla vita del maestro Giuseppe Carta, il cui filone creativo vuol essere un omaggio alla Natura.

