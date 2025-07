È l’immagine della bellezza femminile della Sardegna, un murale che fotografa questo momento, dando merito alla magnificenza del costume di Bono, con i colori della festa. L’opera d’arte è stata realizzata nella centrale piazza dei Donatori, nel cuore del paese del Goceano, direttamente dalle mani dell’artista Mauro Patta, pittore di grande talento ed di esperienza.

Il murale dal titolo “Il Dono” è stato disegnato su invito dell’amministrazione comunale di Bono che ha finanziato l’opera allo scopo di valorizzare la cultura e la tradizione locale legata al cató, dolce che, per la sua forma a castello e il suo significato, rappresenta l’omaggio fatto dalla suocera alla nuora nel giorno delle nozze come buon auspicio. Un prodotto tipico dolciario di Bono, tramandato da secoli e che oggi viene riproposto anche in altre forme a seconda delle occasioni.

L’amministrazione attraverso il suo sindaco Michele Solinas ha voluto ringraziare l’artista per aver dato forma in modo eccellente alla consegna e alla famiglia Mulas, che per gentile concessione ha messo a disposizione la parete della propria casa. Il soggetto del murale è unicamente frutto della fantasia dell’artista e pertanto non riconducibile a nessuno.

