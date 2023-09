Il cartello che comunica ai lavoratori del trasporto aereo e marittimo che non potranno godere dell’assistenza sanitaria a Porto Torres, un avviso con su scritto “in questo studio medico non si effettuano visite al personale aeronavigante”, aveva messo in allarme la categoria. Circa duemila utenti provenienti dal circondario che usufruiscono del servizio.

La nomina di un nuovo medico Asl verrà effettuata, invece, nei prossimi giorni, e sarà operativo sempre in via Iosto con le stesse funzioni svolte fino al 31 agosto.

La chiusura dell’ambulatorio come indicato dal cartello aveva creato disagi e preoccupazione tra i lavoratori marittimi. Gli ambulatori Sasn, Servizi territoriali per l’assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile, gestiti dal Ministero della Salute, sono rivolti al personale marittimo, in navigazione o imbarcato, anche se a terra per i periodi di sosta o di riposo compensativo, o in attesa di imbarco, purché con contratto a disposizione dell’armatore, quindi provvisti di libretto di navigazione, oltre al personale aeronavigante, in costanza del rapporto di lavoro.

«Ci auguriamo che il disagio non duri troppo a lungo - dicono i marittimi - perché per molti di noi è assolutamente importante, in particolare per le visite biennali sull’idoneità alla navigazione».

© Riproduzione riservata