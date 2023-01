Un protocollo d’intesa tra i soggetti interessati per razionalizzare il sistema dei trasporti nell’area della stazione marittima “Nino Pala”, presso lo scalo di Porto Torres. È l’impegno che l’assessore regionale ai Trasporti, Antonio Moro, è riuscito ad ottenere dagli enti coinvolti, riuniti presso la sala consiliare del Comune turritano allo scopo di avviare un tavolo di lavoro con l’Autorità di Sistema Portuale del nord Sardegna, Consorzio industriale provinciale di Sassari, Provincia di Sassari e le aziende Arst e Atp, per mettere in connessione autobus, taxi e navette con l’arrivo di treni e navi, servizi attualmente disorganizzati e inefficienti.

Per l’esponente della giunta Solinas: «L’obiettivo è arrivare a una firma del Protocollo d’intesa fra tutti i soggetti interessati entro la prossima estate, affinché venga assicurata una gestione efficiente della stazione marittima, razionalizzando i servizi di accoglienza passeggeri nel porto».

La stazione Nino Pala diventerà un centro intermodale per creare un interscambio agevole tra tutti i mezzi di trasporto in servizio ai turisti. L’incontro istituzionale sul tema "Razionalizzazione dei servizi di trasporto e interventi urgenti nell'area", seguito da un sopralluogo presso la zona portuale interessata, ha visto l’intervento, oltre all'assessore Moro per la Regione, di tutti rappresentanti degli enti: sindaco di Porto Torres Massimo Mulas, Natale Ditel e Marco Mura per la Port Authority, Salvatore Demontis e Valerio Scanu, direttore e presidente del Consorzio industriale, Paolo Depperu presidente dell’Atp, Roberto Neroni per l’Arst.

© Riproduzione riservata