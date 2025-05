L’assessore regionale all’Industria, Emanuele Cani, in audizione alla X Commissione della Camera dei deputati, ha portato all’attenzione dei presenti il tema della riconversione industriale dell’area produttiva di Port Torres.

«Le produzioni legate alla chimica verde sono strategiche per il rilancio del polo industriale di Porto Torres ed è pertanto urgente convocare una Cabina di regia sul tema, richiesta già presentata a Palazzo Chigi e sulla quale attendiamo un riscontro», ha ribadito l’esponente della giunta Todde, nel corso dell’audizione di oggi, mercoledì 21 maggio, durante la quale ha riferito sulla crisi industriale di Eni – Versalis S.p.a. L’incontro è stato un’occasione per portare all’attenzione della Commissione attività produttive una breve sintesi dell’iter sulla chimica verde, avviato nel 2011 con la sottoscrizione del Protocollo sulla chimica verde.

«Il progetto e il complesso degli investimenti hanno subito una fase di stallo che si è trascinata fino all’insediamento dell’attuale Giunta regionale, per responsabilità imputabili sia alle aziende proprietarie che alle istituzioni», ha spiegato l’assessore. A seguito di un incontro convocato a Sassari dalla presidenza della Regione Sardegna il 7 marzo scorso, che ha coinvolto istituzioni e parti sociali, è scaturito un documento recante una posizione condivisa sul rilancio della chimica verde. Successivamente, la presidente della Alessandra Todde ha richiesto alla presidenza del Consiglio dei Ministri la convocazione della Cabina di Regia.

«Come Regione riteniamo che il passaggio dalla petrolchimica alla chimica verde per un radicale cambio di produzione sia fondamentale per lo sviluppo del territorio - ha sottolineato Cani – e per questo chiediamo ancora una volta che Eni – Versalis e il Governo assumano un impegno concreto per finanziare progetti pilota e investimenti strutturali in economia circolare, con particolare attenzione alla ricerca e sviluppo, alla formazione del personale e al coinvolgimento delle imprese locali».

