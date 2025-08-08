Tre furti sacrileghi in chiesa in pochi giorni. I ladri a più riprese hanno preso di mira la parrocchia dello Spirito Santo, a Porto Torres, trafugando due calici d’argento massiccio, utilizzati durante la celebrazione religiosa e una pisside, un arredo sacro a forma di coppa con coperchio, nel quale sono contenute le ostie consacrate, anche questo di metallo prezioso.

«Per noi avevano un grande significato religioso e affettivo, un brutto gesto che ci ha colpito profondamente», ha detto il parroco della chiesa, don Boniface Da. «Ai ladri dico soltanto di restituire quanto è stato rubato, oggetti che devono essere utilizzati solo per servire il Signore», prosegue don Boniface.

Negli ultimi giorni la chiesa è diventata oggetto di ripetuti furti con danni anche alla porta d’ingresso, dove sono stati prelevate parti di rame, e i ladri avrebbero agito in un’area del complesso religioso dove è presente un sistema di videsorveglianza, con immagini finite al vaglio delle forze dell’ordine. Il sacerdote dopo aver fatto l’amara scoperta, insieme ad alcuni parrocchiani, ha immediatamente sporto denuncia contro ignoti presso i carabinieri della compagnia locale.

