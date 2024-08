La società Ecologia & Trasporti San Giacomo Srl, incaricata di svolgere il servizio di manutenzione del cimitero di Ponte Pizzinnu, replica al gruppo politico Porto Torres Avanti, in merito alle accuse sul mancato decoro del camposanto.

«Siamo impegnati costantemente nell’assicurare e garantire la piena fruibilità delle aree cimiteriali, compresa la pulizia, - spiegano i responsabili della ditta San Giacomo - attuata mediante personale dipendente specializzato che quotidianamente si occupa di ripulire le aree in scrutinio durante gli orari di apertura del cimitero e, inoltre, dopo la chiusura, mantenendo uno standard qualitativo di pulizia elevato, compatibilmente con il gran numero dei cittadini che accedono a tali aree».

Gli amministratori assicurano sulla manutenzione ordinaria delle aiuole. «Le aree cimiteriali di Ponte Pizzinnu non versano in stato di abbandono, bensì risultano perfettamente fruibili - aggiungono gli amministratori –. Pertanto si ribadisce, che Ecologia & Trasporti esegue scrupolosamente, e con la diligenza richiesta per l’attività espletata, tutte le obbligazioni contrattuali, nel rispetto del contratto di appalto stipulato con il Comune di Porto Torres».

