La burrasca di vento che si è abbattuta ieri, giovedì 12 febbraio, in diverse località dell’Isola, ha creato notevoli disagi anche a Porto Torres. Le raffiche di vento con punte di oltre cento chilometri orari hanno divelto il guardrail nei diversi tratti di marciapiedi in via Libero Grassi, nella intersezione con viale delle Vigne.

La struttura è stata strappata alla base, finendo ai lati del percorso in prossimità della pista ciclopedonale, frequentata da diversi appassionati che, questa mattina, hanno approfittato del ritorno alla normalità per godersi una camminata sotto il sole. I segni lasciati dal maltempo sono presenti in diverse zone, come il vicino parco Chico Mendes dove sono crollati alcuni alberi, con piante e pali divelti che attendono di essere messi in sicurezza.

Le squadre dei vigili del fuoco impegnate una intera giornata per garantire una serie di interventi nelle strade e in qualche abitazione. Oggi, restano ancora oltre 150 interventi in coda nel Sassarese, dove è necessaria la messa in sicurezza.

