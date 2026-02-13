Il Musa, Museo Archeologico di Alghero, chiuderà temporaneamente al pubblico a partire dal 16 febbraio per consentire l’avvio di un articolato intervento di abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento dell’accessibilità e dell’accoglienza.

L’intervento è finanziato con circa 240mila euro attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con risorse NextGenerationEU – Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”, Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”, Componente 3 “Cultura 4.0” ed è promosso dal Comune di Alghero e dalla Fondazione Alghero.

«È un investimento sul futuro del museo e della città», dichiara Graziano Porcu, presidente della Fondazione Alghero. «Grazie alle risorse del Pnrr possiamo avviare un intervento concreto che mette al centro le persone, rendendo il museo più accessibile, riconoscibile e fruibile da tutti».

I lavori, che si concluderanno entro il 30 giugno 2026, interesseranno in primo luogo l’ingresso e gli spazi di accoglienza, con l’eliminazione delle principali barriere fisiche, l’adeguamento dei percorsi interni e una migliore organizzazione dei flussi.

Previsti nuovi arredi ergonomici per biglietteria e infopoint, maggiore leggibilità degli ambienti e interventi sull’orientamento del pubblico. «Con questo progetto - aggiunge Raffaella Sanna, assessora alla Cultura - facciamo un passo decisivo verso un museo più moderno, capace di accogliere ogni cittadino e visitatore».

Cuore dell’iniziativa è il PEBA, il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche recentemente approvato dal Consiglio comunale. Prima della chiusura, il museo invita cittadini e visitatori a un weekend speciale di saluto: sabato 14 e domenica 15 febbraio ingresso e visite guidate gratuite. Info e prenotazioni: mosaicosoccoop@gmail.com – tel. 079 980729 (attivo negli orari di apertura).

