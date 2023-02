La compagnia barracellare di Porto Torres si arricchisce di nuovi iscritti e amplia la fascia di età di ingresso per i nuovi componenti. Sarà consentito indossare la divisa verde ai nuovi iscritti dall’età di 18 anni e fino ai 67, e non più fino ai 50 come previsto prima.

Lo ha stabilito la Commissione consiliare competente in materia di Polizia locale e Protezione civile convocata nella sala del consiglio comunale dalla presidente Anna Laura Frassetto che ha condiviso la proposta richiesta dei barracelli e dalla municipale, approvata dai commissari.

La riunione sul “Regolamento comunale sull’organizzazione e il funzionamento della compagnia barracellare” ha previsto alcune modifiche sui requisiti di accesso delle nuove leve e sulla promozione degli agenti ad un grado superiore che potrà svolgersi direttamente su disposizione del comandante, carica ricoperta attualmente da Gavino Cuccu, inviando comunicazione al sindaco Massimo Mulas, evitando il passaggio per l’approvazione dell’incarico in consiglio comunale.

