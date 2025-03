Il Sindacato pensionati italiani Cgil Lega Alta Nurra di Porto Torres si fa promotore di una iniziativa dedicata alle donne nella Giornata internazionale dell’8 Marzo.

Con l’obiettivo di sottolineare l’importanza della lotta per i diritti delle donne e per la loro emancipazione, presso la sede di viale delle Vigne, sabato prossimo alle ore 16, si parlerà di conquiste sociali, economiche e politiche come l’uguaglianza di genere, ma anche di discriminazioni e di violenza contro le donne.

Dopo i saluti del segretario Spi-Cgil Lega Alta Nurra, Salvatore Fois, interverrà Maria Francesca Dettori che racconterà la storia politica della Giornata dell’8 Marzo, un momento di riflessione sul lungo percorso iniziato dai diversi movimenti che puntavano al diritto di voto, il suffragio universale, il diritto di sciopero e le lotte sindacali.

Seguirà l’intervento di uno degli allievi scout Agesci che leggerà la lettera scritta da Gino Cecchettin dopo la scomparsa della figlia Giulia, vittima di femminicidio. All’incontro parteciperanno anche alcuni amministratori del Comune di Porto Torres.

