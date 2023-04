Ancora criticità negli alloggi popolari di proprietà di Area, l’Agenzia regionale per l’edilizia abitativa, chiamata dal sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas, ad intervenire urgentemente per mettere in sicurezza un appartamento in via Trieste.

Situato al piano terra di una palazzina a tre livelli, lo stabile è stato dichiarato inagibile. Con una ordinanza il primo cittadino ha disposto l’ordine di non utilizzare il locale per qualunque funzione e fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, salubrità e conformità dello stesso e dunque fino all'ottenimento di un nuovo certificato di agibilità. All’interno dell’abitazione le squadre dei vigili del fuoco, intervenute per un sopralluogo, avevano rilevato che il solaio in cemento è risultato dissestato con cedimento, in alcuni punti, dell’intradosso con distacco di porzioni di pignatte e travetti.

Inoltre è stato riscontrato lo stato di estrema vetustà del solaio con particolare riferimento alla parte posta in corrispondenza della cucina.

Pertanto si è resa necessaria una valutazione statica del solaio da parte di un tecnico abilitato e la realizzazione di interventi di ripristino delle condizioni originarie della struttura dissestata, previo puntellamento della zona.

Il sindaco ha invitato l’inquilino a non soggiornare nella zona della cucina fino ad avvenuta messa in sicurezza della porzione del tetto.

Inoltre l’ordinanza impone all’Area di intervenire nell’immediato, e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del provvedimento, per ripristinare le condizioni di sicurezza e di procedere a far eseguire da un tecnico qualificato una accurata verifica tendente ad accertare la staticità delle strutture, con particolare riguardo al solaio del vano cucina.

Si chiede con urgenza anche l’esecuzione dei lavori per il consolidamento e risanamento al fine di scongiurare il rischio di possibili cedimenti, e di trasmettere al Servizio Ambiente del Comune di Porto Torres una relazione da parte di un tecnico abilitato sugli interventi da porre in essere.

