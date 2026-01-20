Infiltrazioni d’acqua nel solaio e nell’impianto elettrico di un’abitazione di edilizia residenziale pubblica. L’intervento di emergenza è stato effettuato dai vigili del fuoco, a Porto Torres, in una palazzina a tre piani di via Emilia, nel quartiere del Villaggio Satellite.

La squadra intervenuta sul posto ha accertato all’interno dell’appartamento, al secondo piano, la presenza di diffuse infiltrazioni idriche provenienti dal solaio, con interessamento dell’impianto elettrico e localizzate nella camera da letto e il soggiorno.

All’interno una donna allettata con conseguente rischio per la sua incolumità. I vigili del fuoco hanno ispezionato la copertura del fabbricato, dove hanno rilevato grondaie ostruite dalla vegetazione, tegole lesionate e nel sottotetto il distacco di porzioni di pignatte.

Il sindaco Massimo Mulas ha emesso un’ordinanza urgente per la messa in sicurezza della copertura dell'abitazione e il ripristino delle parti pericolanti del tetto, con l’esecuzione di lavori per il consolidamento e il risanamento del solaio, al fine di scongiurare il rischio di possibili cedimenti.

QUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL MALTEMPO

© Riproduzione riservata