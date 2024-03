Travolta da un'auto durante la manovra di retromarcia, nell'area di viale delle Vigne a Porto Torres, dove il giovedì si svolge il mercatino. Una donna di 83 anni è finita all'ospedale con traumi alla schiena e alle spalle, causati dall'investimento da parte di una Hyunday guidata da un uomo che, uscendo dal parcheggio, ha travolto la pensionata.

L'incidente è successo questa mattina intorno alle 10, di fronte alle bancarelle del mercatino dove la donna faceva la spesa. L’automobilista nella manovra di retromarcia non ha notato la presenza dell'anziana signora che è stata investita facendola cadere a a terra. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del Soccorso Sardo che immediatamente hanno prestato le prime cure prima di trasportare la 83enne al Santissima Annunziata in codice giallo. Per i rilievi hanno operato gli agenti della polizia locale che hanno ricostruito la dinamica.

Si ripropone il problema delle auto che parcheggiano nelle zone vietate, davanti al mercatino e alla sede dei mezzi di soccorso, spesso in difficoltà nelle manovre di uscita in caso di chiamata di emergenza, una situazione che rallenta le uscite nei casi di interventi urgenti.

