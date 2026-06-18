Ospite di una struttura di accoglienza crea il panico a Sassari. Ieri i gestori dello spazio hanno chiesto aiuto perché l’uomo, ripreso dalla responsabile per aver portato nelle camere materiale non consentito, aveva cominciato a minacciare i presenti.

La persona aveva brandito uno spray al peperoncino e una taglierina - il primo rinvenuto, la seconda no dagli agenti della polizia di Stato - contro i responsabili della struttura e i suoi ospiti. Questi ultimi venivano poi aggrediti fisicamente ricevendo gli spruzzi dello spray e subendo delle lesioni. Tutti quanti, insieme alla vice responsabile della struttura, trovavano rifugio all'interno di un locale per sottrarsi all’assalto.

L’uomo provava a raggiungerli colpendo con violenza la porta d'accesso con un estintore, danneggiandola. L'intervento dei poliziotti delle Volanti interrompeva la violenza mettendo in sicurezza i presenti. L’indagato, condotto negli uffici della questura per gli accertamenti di rito, è stato denunciato per i reati di minacce aggravate e lesioni personali.

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