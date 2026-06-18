La Sala X del Castello dei Doria ospita da venerdì la mostra di Max Mazzoli “Voglio svegliarmi tra un milione di anni”. L'inaugurazione di domani è fissata alle 19.30. L'ingresso è gratuito.

Esposti una ventina di oli su tela che vanno dal 2022 al 2026 e qualche recente scultura in ceramica dell'artista livornese trapiantato in Sardegna da 35 anni. La tematica, spiegata molto bene nel testo di presentazione di Mariolina Cosseddu, è quella delle atmosfere oniriche, di paesaggi ed elementi paralleli alla realtà.

Max Mazzoli dice: “Il titolo rappresenta la palese difficoltà di vivere questo momento storico senza lasciarsi coinvolgere e, per quanto io sia una persona ottimista, nel non riuscire a vedere uno sbocco positivo al livello mondiale. ‘Voglio svegliarmi tra un milione di anni’, bypassare il presente e il futuro prossimo, ma anche fare un viaggio nel tempo per vedere cosa sarà rimasto di tutto questo affannarsi a uccidere, conquistare, progettare, arricchirsi, esplorare... E magari scoprire che la Terra è tornata a essere un pianeta in cui la Natura si è ripresa tutto”.

La mostra sarà visitabile a giugno dalle 9 alle 21 e a luglio (sino al 16) dalle 9 alle 23.

Orari di giugno: dalle 9.00 alle 21.00 (ultimo ingresso).

Orari di luglio: dalle 9.00 alle 23.00 (ultimo ingresso).

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