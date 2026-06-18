Donna investita mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali. L’incidente è successo nel pomeriggio a Porto Torres, intorno alle 18.30, in viale delle Vigne in prossimità dell’incrocio con via Ettore Sacchi. La donna attraversava la strada all’altezza dell'edicola, quando è stata sbalzata in avanti dopo un leggero impatto con un'auto, una Citroen che procedeva in direzione del centro. Caduta a terra è stata immediatamente soccorsa dal conducente della vettura che ha allarmato le forze dell'ordine.

Sul posto è intervenuta l'ambulanza del 118 che, dopo aver prestato le prime cure, ha trasportato la donna al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari per accertamenti. Sul posto per i rilievi e la dinamica i carabinieri della compagnia locale. Presente anche la polizia locale per la disciplina della viabilità.

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