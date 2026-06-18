Il Comune di Santa Maria Coghinas e Bran, località della Romania, stringono un gemellaggio culturale aprendo una cooperazione internazionale che unirà il paese alla città rumena. Nei giorni scorsi, l'Amministrazione di Santa Maria Coghinas, rappresentata dal sindaco Pietro Carbini, il vicesindaco Marco Demontis, alcuni componenti del consiglio comunale e di associazioni cittadine, si è recata in visita istituzionale a Bran, primo paese più visitato in Romania con oltre 1 milione di visitatori all'anno per visite al famoso "Castello di dracula", ovvero Castello Bran.

Il primo cittadino di Bran Ioan-Cosmin Feroiu e il vicesindaco Gheorghe Moja hanno accolto gli amministratori, complimentandosi per la realtà sarda e le potenzialità che il territorio offre, auspicando che questo gemellaggio avvicini ancora di più l'Italia alla Romania.

Santa Maria Coghinas è il primo paese italiano a stringere un accordo con Bran. Questo viaggio ha permesso di conoscere meglio la cultura rumena, migliorare la cooperazione culturale tra paesi, anche sotto il fronte economico, con l'obiettivo di pensare ad un futuro sviluppo turistico e aprire canali di mercato di interesse comune.

Lunedì scorso poi la delegazione sarda, in conclusione del gemellaggio, si è recata a Bucarest per visitare la sede del Parlamento.

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