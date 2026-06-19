Consiglio comunale in corso a Olbia per valutare quattrocento osservazioni al Piano urbanistico comunale, evacuato il palazzo di via Garibaldi per un allarme antincendio.

A far scattare l'emergenza, il mozzicone acceso di una sigaretta, lanciata sul tetto dell'edificio.

In strada, utenti e consiglieri comunali e sindaco che, dopo circa dieci minuti, sono potuti tornare tra i banchi dell'aula.

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